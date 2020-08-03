许树昌：全民检测需配合居家令 料难在港实行

香港政府抗疫督导委员会专家顾问、香港中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌认为，全民检测需要配合“居家令”，相信在香港实行有难度。

据香港经济日报报道，许树昌今日（3日）接受电台访问时指，香港卫生署的实验室已24小时进行病毒检测，但碍于场地及人手有限，部分来检测结果需等候两至三天，情况不理想，会令隔离及治疗等安排出现滞后。

他又指，由于香港缺乏多方面资源，以致每日病毒检测数量一直难以大幅提升，广东省支援人员来港协助，可经陆路运送现成物资来港，有如将整个实验室从内地搬来香港，有助增加检测量。至于是否会为全港市民检测，许树昌则认为实行有难度，且措施要配合“居家令”才有效。

他说：内地的全民检测那么成功是因为市民配合，要做到一周内不可外出，等人员上门检测，如果阳性即需隔离，这在香港或难以实行，如果不实行“居家令”，部分人员仍然持续在社区流动，即使全民检测，病毒都一样会传播开去。

他建议政府以职业或地区作区分，集中检测高危群组，例如可以加强对收银员或须提供公众服务的市民检测。他又指，如果要大规模检测不应采用自愿模式，否则达不到效果。

有香港市民担心内地人员作检测时会搜集DNA，许树昌对此评论说，相关人员来港目的只为港人作检测。内地看到香港的检测很慢，因此香港政府就要求中央派人支援，如果可以快点出检测结果，亚博馆又快点加床，整个流程就会加快。

另有消息说亚博馆第二期或会兴建一个“港版火神山医院”，许树昌对此认为，冬天的疫情难免会比较严重，因病毒在冬天会活跃，趁第四波疫情出现前，内地人员应利用其经验兴建类似医院。