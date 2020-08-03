中国的海银财富管理拟进军新加坡

海银财富管理有限公司正在考虑进军新加坡，以追随其中国客户的脚步并抓住东南亚地区富裕人士激增的机会。

据彭博社报道，海银财富总裁王滇接受采访时说，这家总部位于上海的公司正在寻求牌照，以便在新加坡提供财富管理、资产管理、继任咨询、保险和经纪服务。该公司希望在招募一个大约10至15人的团队后的第一年内，在新加坡吸引5亿美元（6.88亿新元）的资产。

王滇说，该公司的新加坡计划是对客户需求的一种回应，其许多客户已经在东南亚了；他们可以通过公开市场和对非公开交易的直接投资，将东南亚客户与中国投资机会联系起来。

彭博社评论说，一大批新加坡本地和中国的财富管理公司正在争夺到2025年可能增长至4万亿美元的东南亚资产管理市场的蛋糕，海银财富的计划并不容易。不过，通过在新加坡设立基地，海银可以对冲其亚洲离岸业务，因为香港越来越容易受到中美政治紧张局势的影响。

海银财富为大约10万名拥有100万美元或以上可投资资产的高净值客户提供服务，其中大部分来自中国。该公司还在伦敦和纽约运营。另外，海银将保留其在香港的业务，并利用它们打造大湾区业务。

王滇说，香港与中国内地日益一体化，已成为他们所谓的一个“跨岸”金融中心。