中国国防部首次公开轰-6J新型轰炸机的存在

中国国防部新闻局副局长、新闻发言人任国强在记者会上首次证实轰-6J新型轰炸机的存在。有分析认为，这种能够搭载鹰击-12超音速反舰导弹的轰炸机将进一步提升海军航空兵的战力，可称为“航母杀手”。

据澎湃新闻今日报道，任国强7月30日在记者会上说，南部战区海军航空兵组织轰-6G、轰-6J等新型战机在南中国海有关海域开展昼夜间高强度训练。这是国防部首次正式公开轰-6J新型轰炸机的存在。

澎湃新闻在文章中写道，轰-6J轰炸机可在敌方“标准”系列舰空导弹的射程之外，密集发射鹰击-12远程超音速空舰导弹和鹰击-83亚音速空舰导弹。

每架轰-6J轰炸机可挂载六枚空舰导弹，而美国海军“宙斯盾”舰的火力通道数量为12个，如果受到电子压制和干扰还会进一步降低。这样的话，以敌方大型航母编队配备四艘“宙斯盾”舰计算，只要中国轰-6J轰炸机超过八架以上，就可以达到“饱和攻击”的作战使用要求。

文章中写道，事实上在实战中，中国一定是以多军兵种联合作战的方式来实施的。那么轰-6J轰炸机发射的空舰导弹将会与其他平台发射的舰舰导弹、潜舰导弹甚至反舰弹道导弹一起，形成最强有力也是最为致命的“饱和攻击”。

此外，轰-6J轰炸机自身也挂载有自卫电子战吊舱。一旦有漏网的敌方舰载战斗机向中国轰炸机群发射雷达主动制导空空导弹，则轰-6J轰炸机也可以凭借自身的电子战能力予以干扰和摆脱。

中国的轰-6大型中程轰炸机是一名从1969年起投入量产并服役的“老兵”。在中国空军、海军以及陆军航空兵现役各型固定翼飞机、直升机中，各种类型的军机都经过了多轮的更新换代。而唯有在大型轰炸机领域，从1969年至今的50余年里，只有轰-6及其改进型号独自担负起了战役战术乃至远程战略打击的重任。

值得一提的是，在2017年“航空飞镖”比赛上，中国空军派出的轰-6K力压俄罗斯空天军的图-22M3“逆火”，夺得了轰炸机项目的第一名，爆了一个分量十足的大冷门。

中国轰-6N战略轰炸机首次亮中国国庆70周年大阅兵之后，轰-6家族的另外两个成员，轰-6G和轰-6J又出现在众人视野中，不过与隶属于中国空军编制的轰-6K和轰-6N不同，轰-6G和轰-6J来自中国海军航空兵。