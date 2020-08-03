港警接受中国官媒采访：警民关系从不应对立

中国官媒新华社采访香港警察社交媒体直播小队的总督察倪采欣，倪采欣表示，警民关系从来都不应该对立，并称“时间会证明一切”。

据新华社8月2日报道，香港警务处警察公共关系科总警司郭嘉铨和倪采欣接受采访。郭嘉铨表示，香港社会一直崇尚多元文明、尊重法治，但自去年以来，法治因暴力示威受到冲击，社会趋于两极化。香港警务处作为执法部门，首当其冲，面对很大挑战，更需要主动利用各社交媒体平台加强与市民互动，慢慢恢复警民关系。

郭嘉铨说：“以前市民与警方关系很好，很信任我们。只不过去年发生太多事，市民还没有消化掉。我们希望慢慢重建他们对警察的信任。”

倪采欣认为，警民关系从来都不应该是对立的。这段日子香港警察很不容易，部分市民受假消息和一些人系统性的抹黑和分化影响，与警方的距离远了。她引用香港警方在社交媒体平台发布的纪录片中的一句话：“时间会证明一切。”

香港警察社交媒体直播小队自去年11月成立，冀能为市民提供另一角度了解示威现场，明白警方执法原因与目的，避免市民因误解而仇视警方。直播小队至今共在不同示威游行现场进行约90次直播，点击量最高一次达到90万。

直播小队从最初两人一组、拿着一部手机在现场拍摄，逐渐发展成拥有专业拍摄设备和控制台、配以现场解说和多机位画面，日趋专业。与其他直播团队的区别是，他们需要佩戴头盔、盾牌进行直播，一人拍摄、一人解说，另外还有至少一人紧随在侧负责保护。

郭嘉铨说，直播小队拍摄画面一定要去到最前线，面对暴力示威最激烈的部分。直播小队成立以来，已有两名队员在工作中受伤。

郭嘉铨介绍，过去一段时间，在示威和突发事件现场有很多媒体直播，但这些直播大多聚焦警察使用武力执法的画面，镜头只对准警察。警方成立自己的社交媒体直播小队，就是希望为市民提供另一个角度，让他们了解事件全貌和来龙去脉，明白警方执法的原因和目的，减少因误解而仇视警方的情况。