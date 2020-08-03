直属库禁携手机入库区被质疑回避监督 中储粮：已责令纠正

中储粮集团的肇州直属库公告，禁止携带手机等设备进入库区，这一做法被质疑是在规避监督。中储粮对此回应表示，直属库直接对外公告一定程度上造成隐瞒回避粮食出库作业情况的印象，已经对此作出严厉批评，责令纠正。

据澎湃新闻报道，中储粮集团8月2日在官博发布说明，中储粮肇州直属库确实对外发布公告，要求禁止携带手机等电子设备进入库区。

对于网上“掩盖问题、回避监督”的质疑声，中储粮解释说，今年黑龙江省政策性粮食拍卖销售力度持续加大，截至7月末销售数量超过3000万吨，为去年全年的两倍。由于大规模粮食拍卖成交和集中出库，作业期间现场机械设备较多，来往车辆频繁，在作业区因为使用手机等设备已经产生安全隐患。

不过，肇州直属库对外发布公告，简单机械规定禁止携带手机进入库区的事件，一定程度上造成隐瞒回避粮食出库作业情况的印象。已对肇州直属库作出严厉批评，责令纠正。

中储粮黑龙江分公司宣布，近期将在全辖区直属企业开展公众开放日活动，欢迎社会检查指导。

据中储粮集团有限公司官网，中储粮目前在全国设立23个分公司，分公司根据集团公司授权委托，负责管理辖区内中央储备粮油和直属库。直属库则是独立核算、自负盈亏的法人实体，直接从事中央储备粮油收购、储存、运输、加工、销售及农业生产等相关业务。

中储粮肇州直属库此前于7月28日公告，外来人员禁止携带手机和其他录像录音设备进入库区，入库人必须把手机等存放至门外方可进入。肇州直属库的公告引发公众广泛质疑，缘起中储粮肇东直属库此前被拍视频曝光“储备玉米水泡粮、筛下物”一事。

网络流传的视频显示，黑龙江某直属库的存粮中掺杂着大量的筛下物。视频中，一名女子自称以接近2000元（人民币，396.65新元）一吨买到的储备玉米有严重的质量问题。