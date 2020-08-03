张一鸣：不认同出售TikTok美国业务 解决方案未定

字节跳动创始人兼CEO张一鸣8月3日发布内部信，表示不认同出售TikTok北美业务的决定，但最终解决方案尚未确定。

据第一财经报道，张一鸣在内部信中写道：“我们不认同（出售TikTok北美业务这个）决定，因为一直以来我们都坚持确保用户数据安全、平台中立性和透明度。但考虑到当前大环境，我们必须面对CFIUS（美国外资投资委员会）的决定和美国总统的行政命令，同时不放弃探索任何可能性。”

信中写道，“我们尝试与一家科技公司就合作方案做初步讨论，形成方案以确保TikTok能继续服务美国用户。”

第一财经文中分析，所谓“科技公司”大概率指美国微软，微软8月2日在官网发布消息称，将重启收购 TikTok 北美业务的相关讨论，称收购 TikTok 北美业务事项与字节跳动的相关洽谈最晚会在9月15日完成。在此期间，微软将继续与包括美国政府和特朗普在内的各方保持对话。

张一鸣在内部信中称，“近一年来，我们一直在积极配合CFIUS对我们2017年底收购Musical.ly项目进行的调查。尽管我们一再强调自己是一家私营企业，并且愿意采取更多的技术方案来消除顾虑，但CFIUS还是认定字节跳动必须出售TikTok美国业务。”

字节跳动2017年11月完成对海外音乐短视频平台 Musical.ly 的收购，交易总价近10亿美元（13.76亿新元），随后字节跳动旗下音乐短视频社区抖音将和 Musical.ly 进行合并，双方将保持品牌独立，但在技术、产品等多方面进行合作。

张一鸣表示，过去几个月中公司遇到了很多挑战。在当前的情况下TikTok美国业务面临被CFIUS强制要求出售的可能性，或因行政命令让TikTok产品在美国被封禁。

内部信中写道：“当前的地缘政治和舆论环境越来越复杂，我们在一些市场面对的外部压力较大，过去几周参与应对的团队一直昼夜轮转，加班工作，争取最好的结果。”

张一鸣表示，字节跳动方面目前还没有完全决定最后的解决方案，外界对TikTok的关注和传言可能还会持续一段时间。不过，自己对TikTok的未来充满信心，也相信公司能赢得更多的信任。字节跳动要做一个值得信任的全球公司，始终没有变化。