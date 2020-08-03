苏嘉全侄儿苏震清存款五年增逾11倍

台湾前总统府秘书长苏嘉全的侄儿、民进党立委苏震清申报的银行存款五年增长逾11倍。

据《自由时报》报道，台北地检署侦办立委涉贪案，其中包括国民党立委陈超明、廖国栋，民进党立委苏震清，无党籍立委赵正宇，及时代力量党主席徐永明。根据监察院廉政专刊，其中，苏震清去年申报的存款超过7500万元（新台币，下同，351.3万新元），相较于五年前存款仅约680万元，成长幅度逾11倍。

台湾监察院的廉政专刊显示，苏震清去年11月申报的财产资料中，他与妻子廖靖汝共拥有八笔土地。苏震清与妻子共有存款7528万5730元，不过，两人也有五笔、共计超过2亿元的债务，其中最大一笔债务挂在苏震清名下，金额高达1亿5000万元，发生时间为2年前，名目是“周转金”；其他债务包括四笔“周转金”及一笔2000万元的房贷。

苏震清自2008年起进入立法院，当时他初任立委时的财产申报存款为0元。五年来苏氏夫妇的存款状况分别是，2015年为679万9978元， 2016年即翻倍至1584万9235元，2017年为2101万4154元，2018年再暴增至4388万2457元，直到去年已高达7528万5730元。

苏嘉全因为苏震清涉入收贿案纷扰不断，昨天辞去总统府秘书长一职。