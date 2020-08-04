四川男子杀害女友奶奶和16岁表妹 11年后落网

中国四川剑阁县的洪某某在逃亡11年后被警方刑拘，11年前，洪某某和女友黄女士发生感情纠纷，最后将黄女士的奶奶和16岁的表妹残忍杀害。之后，洪某某逃进深山，具有反侦察能力的他躲过了警方长达半个月的搜山，之后步行几个月到达重庆。

据红星新闻报道，剑阁警方7月31日在重庆警方的支持下，成功将洪某某抓获。

四川剑阁县龙源镇登云村村民赵某某2009年2月初在家中遇害。一同遇害的，还有其16岁的外孙女。警方通过大量的走访调查，发现同镇不同村的洪某某有重大作案嫌疑，而且案发后，洪某某不知去向。

记者获悉，洪某某是剑阁县龙源镇人，2008年在浙江温州打工的他，认识了同是龙源镇人的黄女士，两人年龄相仿，很快成为男女朋友关系并同居。

虽然黄女士在老家早已和另外一名男子按照农村习俗办了婚宴，但并没阻挡两人的恋情。在同居过程中，洪某某的工资卡由黄女士保管，黄女士还曾表示要回家离婚。洪某某称：“我们家里给了她一万元，让她回去离婚，她还取了我卡上的两千元。”他坚信黄女士会离婚。

然而，洪某某等来的是黄女士要求分手的消息。洪某某2009年2月到黄女士家中讨要说法，并要求其退还1万2000元（人民币，下同，2367.1新元）。黄女士不退钱，其奶奶赵某某等人还称洪某某配不上黄女士。

一天早上，洪某某在家中睡懒觉，其父见状表达不满，认为洪某某应该上班挣钱，而且家中修房正需要钱。洪某某于是又去黄女士家中要钱，当时只有黄女士的奶奶赵某某和16岁的表妹在家。要钱过程中，洪某某和赵某某再次发生冲突，于是对其行凶。16岁的外孙女前来制止，被洪某某一同杀害。

剑阁县公安局刑侦大队相关负责人8月2日透露，通过大量调查，当年剑阁警方发现洪某某逃进了山里，警方随即组织大量警力，并发动广大群众进行搜山。但是，洪某某具有很强的反侦察能力，警方在山上搜索了半个月，没有发现其身影。警方将其列为网上逃犯。

洪某某被抓获归案后交代，他当年在山上躲了一段时间后，自己步行了几个月到达重庆藏匿起来。经审讯，洪某某对杀害赵某某及其外孙女的犯罪事实供认不讳。