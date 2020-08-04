应对美国禁TikTok 中国携程网创办人主张开放谷歌

面对美国政府拟禁中国科企字节跳动旗下的抖音海外版Tiktok，中国旅游网站携程网创办人梁建章撰文呼吁，中国应该开放谷歌（Google）和其他国际主流网站来应对，以此凸显美国的封禁没有正当性，以及协助中国企业和商品开拓国际市场等。

这篇文章目前在中国网络上已找不到。不过据新浪香港转述，这篇发表于前天的文章称，美国继封锁华为后，又提出要封锁微信海外版WeChat和TikTok等措施，中国的对策应该是进一步加大开放的力度，开放Google和其他国际主流网站，使中国拥有更开放的国际网络环境。

文章称：“如果我们只是简单采取以牙还牙的策略，同样实施排外和封闭的策略，反而会正中美国的下怀......我们也完全可以反其道而行之。”

梁建章在文章里写道，开放网际网络不仅有利于科技创新和文化创，也会使得中国企业和商品更容易开拓国际市场，以及帮助中国吸引全球人才；但更重要的是，这样做会帮助中国“赢得舆论战和外交战”。因为美国抹黑中国的体制封闭且排他、缺乏人权和自由，如果中国未来具有美国更开放自由的网络媒体环境，这些论点就不攻自破。

文章也进一步称，在开放网际网络的同时，中国可以名正言顺地加以监管，例如用法律手段屏蔽一些热门的高度敏感的词。“这样控制的正当性会大幅度提高，毕竟要比美国完全封闭WeChat和Tiktok要开放很多。”

文章强调，在更开放的国际互联网环境中，的确可能导致部分负面消息流入中国，但同时“必定会有更多正面的声音流出去”，而适当放开国际主流网络可以体现中国的自信心。

梁建章去年底曾获选为“中国海归70年70人”。他除了是一名企业家，也是人口经济学者。