特朗普限TikTok9月15日前出售 否则将被禁用

美国总统特朗普周一表示，他不介意微软收购抖音海外版TikTok的美国业务，但任何美国公司的收购都必须在9月15日的最后期限前完成，否则将禁用该服务。

特朗普上周表示，他计划禁止TikTok在美国的业务，此前他反对微软收购TikTok的计划。不过知情人士称，特朗普已同意给予TikTok 45天时间完成与微软的谈判，意味TikTok暂时不会被判“死刑”。

据路透社报道，特朗普还表示，美国财政部需要从TikTok交易中获得大量资金，但目前尚不清楚会如何实现。

包括美国众议院少数党领袖麦卡锡在内的许多共和党人都发表声明，支持微软收购TikTok的美国业务；美国国会一些人士担心，如果特朗普禁止拥有1亿美国用户的TikTok，会引起年轻选民对该党的强烈反对。

报道称，微软和TikTok母公司字节跳动已向美国政府发出意向通知，希望探索微软收购TikTok美国、加拿大、澳大利亚和新西兰服务的初步提议。

美国参议院民主党领袖舒默也支持微软收购TikTok，而一名白宫高级顾问对将该应用出售给微软表示担忧。

舒默在推特上表示：“一家美国公司应该收购TikTok，这样每个人都可以继续使用它，你的数据也是安全的。”他还补充道：“这关乎隐私。TikTok在中国受制于中国共产党的法律，可能需要将数据交给他们的政府。”

美国国家贸易委员会主任纳瓦罗周一暗示，如果微软想要收购TikTok，可以先剥离其在中国的资产。

纳瓦罗在接受美国有线电视新闻网采访时表示：“所以问题是，微软会有安全风险吗？”“或许微软可以剥离其在中国的资产？”

纳瓦罗说，中国政府和军方使用微软软件“做他们所有的工作”。

美国官员表示，由于TikTok处理的个人数据，它会对国家安全构成风险。TikTok首席执行官梅耶尔（Kevin Mayer）上周在一篇博文中表示，公司将遵守美国法律，并允许专家们观察其审核政策，检查驱动其算法的代码。

