胡锡进：美方拒给中国记者续签 中方做好撤出全部记者最坏准备

中美媒体战进一步升温，《环球时报》总编辑胡锡进透露，由于美国至今拒绝给中国记者续签，中方已做好了从美国被迫撤出全部记者的最坏准备，并将展开猛烈报复，包括驱逐美国媒体驻守在香港的记者。

胡锡进今天透过个人微博发布上述信息。

美国于5月11日实施了一项收紧中国记者签证政策的新规，并说这是回应美国记者在华所受待遇。中国此前曾驱逐《华尔街日报》等三家美媒驻中记者。

根据这项新规，中国记者的签证有效期将在8月6日截止，但可以延期。此前，这类签证通常是没有期限的，也不需要延期，除非有关记者跳槽或转换媒体。

美国国土安全部一名匿名的高级官员说，新规将让该部门有机会更加频繁地审查中国记者的签证申请，这很可能会减少在美中国记者的总人数，“这将更有助于保护国家安全。”据报道，新规定将不适用于持有香港与澳门特区护照的中国记者。

胡锡进指出，目前距离8月6日签证到期只剩几天时间，美国很可能通过不予签证延期。他并说，虽然在美国的中方记者都已按美方要求提交申请，但尚无一人获得延期签证，“近40位记者甚至迄今没有收到办理签证延期手续的通知”。

胡锡进对此提出质疑：“美方是要把中国驻美记者全都赶走吗？还是要逼中国自己把记者都撤走？我想说，这可吓不住中国人。我倒是想请华盛顿好好想一想，很多美国记者在中国生活了很多年，美国在香港还有几百个记者，中美媒体战进一步升级，谁最难受，是明摆着的。”