印度拟提高进口壁垒 防他国转口中国产品至印度

政府消息人士透露，印度政府正考虑采取措施，防止主要是东南亚国家的贸易伙伴将中国商品出口到印度而不附带任何附加值。此时中国与印度关系紧张，而印度国内正推动更多地使用本国产品。

据路透社报道，政府官员告诉记者，印度正计划提高进口商品的质量标准，实施进口量限制，强制推行严格的信息披露准则，并且在商品口岸对来自多个亚洲国家的产品实施更频繁的检查。两位官员不愿具名，因未获授权对媒体发言。

上述官员补充说，这些举措的主要目标是进口的基本金属、笔记本电脑和移动电话的电子零部件、家具、皮革制品、玩具、橡胶、纺织品、空调与电视等产品。

印度贸易部上周发布通知，要求电视机进口商须获得特别许可，以此收紧电视机的进口。

这些举措预计主要将伤及马来西亚、泰国、越南和新加坡，这几国都是东南亚国家联盟（亚细安）成员，而印度与东盟签有自由贸易协定（FTA）。印度还担心来自韩国的大量商品涌入。

一位官员说：“调高关税的影响有限，现在我们希望调升质量标准，并确保依循FTA进入的商品源自于相关国家。因此海关将比以往更加警戒。”

印度贸易部官员尚未立即回覆记者寻求置评的电邮。

该官员还透露，政府也将讨论将进口自这些国家的产品附加值要求从现行的20%至40%水准调高，并称也可能重新检视FTA。

该官员说：“许多亚洲伙伴国已成为中国商品转口的地方。我们将逐一针对产品品项设计不同种类行动，其中大多数将会采取非关税措施。”

中国也是印度的第二大贸易伙伴，2019年3月止财年的贸易总值870亿美元（1196.59亿新元），对华贸易逆差535.7亿美元，是印度对任何单一国家的最大贸易逆差。

泰国与马来西亚当局回应说，他们尚未接获任何有关上调非关税壁垒或转口商品问题的官方沟通文件。