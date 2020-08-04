中国科学院：深圳青岛大连喀什可升格直辖市

中国科学院上周刊文称，中国行政区应朝增设直辖市、缩小省辖区域的方向规划，并提到深圳、青岛、大连、喀什等城市可升格为直辖市。

据澎湃新闻报道，这篇题为《“十四五”时期，如何优化我国的行政区划设置？》的文章，刊登在日前出刊的第7期《中国科学院院刊》里。

文章提到，在“十四五”时期中国行政区划优化设置的总体思路”方面，当局应朝设立直辖市，缩小大省管辖幅度，推进扁平化管理的方向前进，并配合“一带一路”倡议和城市群发展战略，支持深圳、青岛、大连、喀什等四个地级城市升格为直辖市，以充分发挥优势地区增长极、稳疆固边、带动区域发展的作用。

“十四五”时期是指2021年至2025年的中国国民经济计划。

文章也称，中国应积极培育全球中心城市，例如在适应经济全球化和全球经济一体化的发展需要下，可优化集成北京、广州的行政区划设置，并适度扩大上海、深圳等城市的行政管辖范围。

此外，在做大做强国家级中心城市的考量下，应积极支持成都、武汉、郑州、西安、南京等城市扩大行政管辖范围，并赋予更多的事权和财权，增强自主配置资源的能力。

文章还分析说，由于“行政区经济”现象的存在，中国不同行政区之间的重复建设和恶性竞争普遍存在，而行政隶属关系的变更对于区域竞争和分工协作产生直接影响。

至于中共总书记习近平倡议成立的河北省雄安新区，文章建议，可谋划确立雄安新区“副省级”的行政建制，并优化其内部行政区划设置。

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