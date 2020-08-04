中国央行设金融科技公司 注册资本超20亿人民币

中国央行近日进一步加强金融科技战略部署，设立金融科技公司，注册资本超20亿元人民币（3.94亿新元），公司五位股东均为央行直属事业单位或100%控股公司。业内人士透露，央行成立金融科技子公司，未来在对监管科技的研究、应用方面，会起到重要的促进作用。

据路透社报道，中国国家企业信用信息公示系统显示，7月30日成立的成方金融科技有限公司，经营范围包括软件开发、数据处理、计算机系统服务等。股东分别为中国金融电子化公司、中国金币总公司、中国人民银行征信中心、中国人民银行清算总中心、中国印钞造币总公司。

据此前央行印发的《金融科技（FinTech)发展规划（2019至2021年）》显示，央行将加强金融科技战略部署。加快制定组织架构重塑计划，依法合规探索设立金融科技子公司等创新模式，切实发挥科技引领驱动作用，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。

《规划》中还明确要求，加强金融科技审慎监管，建立健全监管基本规则体系，加大监管基本规则拟订、监测分析和评估工作力度，运用现代科技手段适时动态监管线上线下、国际国内的资金流向流量。

上海证券报援引新网银行首席研究员董希淼评论说，成立央行系金融科技公司，有助于推动金融业的金融科技转型，并加快推进金融科技深度应用。

董希淼认为，央行成立金融科技子公司，未来在对监管科技的研究、应用方面，会起到重要的促进作用。他表示，监管科技主要分为两部分，一方面，监管部门应用科技的手段，加强金融科技监管；另一方面，金融机构也应用监管科技来降低合规成本。

有业内人士分析，从此前看，央行成立的金融科技公司更多是与数字货币的研发与落地相关，而此次成方金融科技的业务将更加综合，更多与监管科技相关。

央行数字货币研究所旗下此前已有多家金融科技公司，主要承接法定数字货币基础设施的建设和稳定运行，法定数字货币关键技术攻关和试点场景支持、配套研发与测试等相关业务。