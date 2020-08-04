中科院院士王曦出任广东副省长

中国科学院院士、科技部副部长王曦出任广东省副省长。

据《南方日报》报道，广东人大常委会决定任命王曦为广东省副省长。

王曦2009年当选中国科学院院士（技术科学部），2019年5月14日被任命为科学技术部副部长、党组成员兼中国科学技术协会副主席。

据官方简历，王曦现年54岁，17岁考入清华大学工程物理系，之后被保送到中国科学院上海冶金研究所，主攻离子注入方向，先后获得硕士、博士学位，并留在研究所工作，历任研究室副主任、主任等职。

王曦2001年调至中国科学院上海微系统与信息技术研究所，在此工作了18年，留任第三研究室主任、副所长、党委副书记等职，2009年任党委书记、常务副所长，2010年出任所长，任职9年。其间，于2016年兼任中国科学技术协会副主席，2017年兼任中国科学院上海高等研究院院长。

他在2019年5月14日被任命为科学技术部副部长。

据中科院官网介绍，王曦长期致力于载能离子束与固体相互作用物理现象研究，并将研究成果应用于电子材料SOI（Silicon-on-insulator）的开发。在对离子注入SOI合成过程中的物理和化学过程研究基础上，自主开发了一系列将SOI材料技术产业化的关键技术，建立了中国SOI材料研发和生产基地。

目前，广东省政府领导班子为“一正七副”，除王曦外，另外七人为：省委副书记、省长马兴瑞，省委省委、常务副省长林克庆，副省长许瑞生、李春生、陈良贤、覃伟中、张新。