卢文端：北京盼香港泛民成为“忠诚反对派”

中国全国侨联副主席卢文端撰文称，中国中央政府对香港泛民主派仍然留有空间，希望泛民可以成为“忠诚的反对派”。

也是中国和平统一促进会香港总会理事长的卢文端，今天在《明报》上发表评论文章指出，虽然前香港众志秘书长黄之锋等12名泛民主派立法会选举参选人已被取消参选资格（DQ），但还有很多泛民参选人士未被DQ。

他并引述港澳办副主任张晓明早前在记者会的谈话说，制定《香港国安法》绝对不是把“香港反对派阵营或者泛民阵营作为一个假想敌”，而是聚焦打击极少数严重危害国家安全的犯罪分子。

对此，卢文端建议泛民需要朝“忠诚反对派”方面调整。

他说，“忠诚反对派”（Loyal Opposition）源于西方，其主要特征是在野政党虽然反对执政党的执政纲领或政策，但忠诚于现行的宪政体制，不会挑战现存宪政体制的合法性，不会引入外来势力干预本国内部事务；“忠诚反对派”的理念在对香港的反对派有启示意义。

卢文端强调，泛民在香港社会上有一定的代表性，在立法会有一定数量的议席，这是香港的政治现实。实行“一国两制”的香港需要“忠诚反对派”，北京中央当然希望泛民能够成为香港的“忠诚反对派”，希望泛民忠诚于“一国两制”的宪政体制，不要寻求外国势力干预香港事务。

他并提醒泛民不可忘记香港是中国特区，加上中国国家主席习近平已经公开宣示了“一国两制”下不可触碰的三条底线，港府也按照《香港国安法》的要求，划定了参选立法会的五条标准，“这些都是香港的从政者包括泛民需要知道且须守住的底线”。

卢文端说：“面对《国安法》实施的新环境和特区政府有差別的DQ安排，泛民人士如果能够好好做一番反思，并且做适当的调整，在一国两制原则底线面前知所进退，就一定能够获得应有的发挥空间。