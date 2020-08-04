力推国企“松绑放权”的福建原省长胡平逝世

中国媒体获悉，中国原商业部部长、福建省原省长胡平逝世，享年90岁。

据澎湃新闻报道，记者从中国国家发改委离退休干部局等部门获悉，胡平于8月4日上午在北京逝世。

公开资料显示，胡平于1930年7月1日出生在浙江嘉兴，1948年在苏北解放区参加革命，1949年随南下部队参加解放福建，1950年入党。

胡平于1949年到1954年在厦门工作，1981年任福建副省长兼省计委主任，1982年任福建省省长，1988年任国家商业部部长，1993年任国务院特区办主任。

从领导岗位退下来之后，胡平还曾担任中国商业文化研究会会长、中国企业文化研究会理事长、中国商业联合会顾问等职务。

《闽商文化研究》杂志2018年01期曾刊文《坚持改革开放不动摇—访时任福建省省长胡平》写道：从福建省省长到商业部部长，胡平一直站在改革开放的风口浪尖，他既是开拓者，也是实干者。

文章写道，中国改革开放之初，国营企业仍然在高度集中的计划经济体制框架内进行。企业的主体地位远远没有确立起来，企业内部经营管理机制也不完善。1984年，随着厂长经理们“松绑放权”呼吁的提出，各项给企业经营者“松绑放权”的改革措施才得以相继出台，福建省委与省政府的大力支持，引导了中国的改革从农村向城市扩展。

文章写道，尽管在“松绑放权”的过程中遇到很多问题，胡平仍是义无反顾深化改革、扩大开放。胡平1986年在福建省人代会作政府工作报告时说：福建的出路在于改革开放。只有深化改革扩大开放，才能进一步理顺各方面的经济关系。