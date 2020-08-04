华为“天才少年”刚出校门年薪201万人民币

入选为华为“天才少年”最高档的计算机专业博士生最高年薪达201万元（人民币，下同，39.61万新元）。

据《长江日报》报道，目前全球仅四人拿到华为“天才少年”最高一档年薪201万元。分别是本科毕业于华中科技大学软件工程专业、博士毕业于中国科学院大学模式识别与智能系统的钟钊；博士毕业于香港科技大学机器人方向的秦通；本科和博士毕业于华中科技大学计算机专业的左鹏飞和博士毕业于华中科技大学计算机专业张霁。

记者获悉，华为“天才少年”的招聘标准非常严格，一般需要经历七轮左右流程：简历筛选、笔试、初次面试、主管面试、若干部长面试、总裁面试、HR面试。

张霁是在一次国际会议上接触到华为的。张霁8月3日告诉记者，自己是今年5月底入职华为，华为招聘主要看的是研究方向和科研能力，其中研究方向是华为最为看中的。

在本科期间，1993年出生的张霁，各门成绩一直在院系名列前茅，顺利通过英语四六级考试，中国国家计算机二级考试，获得全国ITAT职业技能大赛职业技能资格认证证书。

张霁在2016年成为一名计算机系统结构专业博士研究生，在华中科技大学武汉光电国家实验室继续深造。由于科研项目比较多，张霁基本上没有刻意去找工作，甚至没有主动投递简历，都是企业或者高校联系他。