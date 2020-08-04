青海祁连山非法采煤14年 私企获利150亿人民币

中国媒体披露，北京中央政府虽然曾整顿青海省祁连山的生态环境，且也取得成效，但该省木里煤田聚乎更矿区的非法开采并未根绝。

《经济参考报》多方调查证实，一家名为青海省兴青工贸工程集团有限公司（简称兴青公司）的私营企业，14年来盘据该矿区，涉无证非法采煤估计达2500多万吨，获利超过150亿元（人民币，下同，约30亿新元）。

报道称，木里煤田聚乎更矿区紧邻祁连山自然保护区，是祁连山赋煤带的资源聚集区，为青海唯一的焦煤资源富集地；聚乎更煤田由七块井田组成，聚乎更一井田是其中面积最大、储量最多，焦煤储量近4亿吨，兴青公司集中在此地非法开采。

兴青公司据报先后加入当地多间煤矿企业，但由于“整而不合”，该公司与其全资子公司青海兴青天峻能源集团有限公司一直都是自行开采煤炭。青海省自然资源厅一工作人员爆料，这两家公司至今均未取得采矿许可证，其开采行为属于非法盗采。

据青海省委、省政府部署，木里矿区的煤矿自2014年8月起已全面停产整顿，修复生态。不过知情人士透露，兴青公司自此打着矿区生态治理修复的旗号，继续实施大规模非法开采。

该公司内部人士说，每次有领导和执法人员到矿区视察检查，公司都能事先得知，并将矿体和挖出的煤炭或用土掩盖，或用绿色盖土网予以覆盖，同时将采煤机械设备全部转移到渣山整形工地，用矿渣堵死通往采煤区的道路。

聚乎更矿区一井田煤矿勘察报告显示，其下一层煤层平均厚度17.24米，下二层煤层平均厚度11.41米。按照矿产资源法律法规和煤炭工业技术规范，露天煤矿煤层厚度超过6米的，回采率须达到90%。

相关煤炭开采专家对《经济参考报》说，为了追求效益尽快最大化，兴青公司开采只吃“白菜心”，仅采特厚煤层这一层，薄煤层、地质构造比较复杂的煤层基本上弃之不采，回采率不足15%。超过6000万吨煤炭资源被兴青公司白白扔掉，相当于年产300万吨大型矿井的20年产煤量，估值高达360亿元左右。

就兴青公司“掠夺式、破坏性”开采行为，中国科学院院士、中科院地质与地球物理研究所研究员张宏福说：“木里煤田区域生态极其敏感和脆弱，大规模无序探矿采矿使得成千上万年形成的冻土层被剥离，水源涵养功能减弱或消失殆尽，将使地表大面积发生不可逆转的干旱化。”

他并指出，兴青公司无科学的施工组织设计和规范施工作业，不仅破坏原有的自然生态系统，而且使优质焦煤、可燃冰等不可再生资源遭受毁灭性破坏，有关部门必须予以彻查。



