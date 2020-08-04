胡润研究院：中国及美国拥全球八成独角兽企业

胡润研究院今天发布全球独角兽最新榜单，中国及美国拥有最多的独角兽企业，而今年上榜十大中，有六家为总部设于中国的企业；计划在上海科创板和港交所上市的蚂蚁集团以逾万亿元人民币（下同，约2000亿新元）的估值，继续成为全球独角兽企业之首。

据路透社报道，今天发布的《苏州高新区•2020胡润全球独角兽榜》列出了全球成立于2000年之后、价值10亿美元（约13.76亿新元）以上的非上市公司；今年全球共有586家这些被称之为“独角兽”的企业，比去年增加92家。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润说：“尽管中国和美国仅占世界GDP的40%和人口的四分之一，但两国仍以全球八成的独角兽企业占据主导地位。其他国家应该意识到，要提供一个有利于独角兽发展的生态系统。”

报道称，美国以233家独角兽企业领先中国的227家，两国今年分别增加了58家和38家“新面孔”。英国则排名第三，拥有24家独角兽公司。

从城市来看，北京是全球独角兽之都，有93家，远远超过美国旧金山的68家，其次是上海和纽约。从区域来看，矽谷以122家，即21%的全球独角兽企业引领全球。

此外，胡润研究院发现全球586家独角兽企业分布在29个国家、145个城市。这些公司平均成立于九年前，80%提供软件及服务，60%面向消费者。5%属于传统行业，金融服务和零售业是被独角兽企业通过颠覆现有行业来创造价值最多的行业，其次是传媒娱乐、企业管理解决方案和医疗健康等。上榜独角兽企业总价值12.9万亿，相当于意大利的国内生产总值。

胡润表示，今年还有“中国瞪羚企业”和“中国猎豹企业”，即分别是三年内和五年内最有可能成为独角兽的高成长性企业。

他说：“我们最想看到的是，找到一个‘小猎豹’，不久后它能成为瞪羚，再不久后能成为独角兽，再之后能上我们中国500强，最后它的创始人能上我们百富榜。”

