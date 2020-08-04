中国核专家暗批胡锡进：炒作涉核问题对国安极其有害

针对《环球时报》总编辑胡锡进早前主张增加核武器数量与美国抗衡，中国核武器专家杨承军撰文暗批胡锡进炒作核武问题，“煽动对中央、军委和军队的不满”，并批评这种炒作对国家安全极其有害。

随着中美关系变得越来越紧张，胡锡进上个月曾在社交媒体呼吁中国抓紧制造核武器，强调“中国拥有更强大的核武库是把美国的嚣张态度压制在一条安全线之下的最关键砝码，别的都不管用”。

胡锡进认为，不能指望美国大选后华盛顿对中国的态度有可能出现重大好转，中国必须做好应对下一步美国更为极端对华冒险的准备。今年5月，他也公开呼吁中国需要在较短的时间里将核弹头数量扩大到千枚的水平，包括至少要有100枚东风-41战略导弹。

为此，中共全军核安全研究中心高级研究员杨承军，上周四（7月30日）在凤凰军事网发表题为《警惕有人恶意炒作我国涉核问题》的文章，暗批胡锡进。

杨承军首先强调，由于媒体上最近再次出现呼吁增加核武器的言论，作为在核武器领域服役47年的专家，他认为这种炒作对国家安全极其有害。

他表示，中国核武器正在按照预定规划发展，且中国核武器发展非常认真和缜密，并根据核形势变化适时调整、改善发展规划，完全不需要无关人员的“长臂干预”。

杨承军接着批评道：“这种炒作只会为敌性国家提供攻击我们的话柄，会激起邻国不安，把他们推向美国寻求核保护；也会激起国内民众对国家、对军队产生不作为的无端不满。”

他暗批胡锡进一再炒作涉核话题，其目的和动机首先是煽动对中央、军委和军队的不满，指责他们不作为；其次是为了哗众取宠，制造舆论热点，吸引网民关注；再次是为了显示自己，表明只有他才关心核安全；最后是为了吸引有关专业人员出来澄清，以达到他们窥视国家核机密的目的。

杨承军说，如果业内专家确有建议，可以透过内参或正规管道向中央或军委反映。核政策、核战略属于国策，就如国家是社会主义性质一样，不容质疑和更改；核武器发展属于国家机密，不容在媒体上公开讨论。

杨承军目前是解放军火箭军参谋部退休研究员，火箭军是中国军方管辖核导弹的部队。此外，他也是中国国家安全委员会研究员。

