塞尔维亚采购中国导弹防卫体系 显示两国关系深化

塞尔维亚向中国采购了新一代雷达制导的地对空中程导弹，有分析认为，这两国之间深化合作关系的最新迹象。

据路透社8月3日报道，塞尔维亚国有武器进口商Yugoimport SDPR上周在该国的商业登记局（Business Regisgters Agency) 递交的年度报告中，包括了向中国采购的FK-3防空导弹系统。

有报道说，塞尔维亚采购的FK-3防空导弹最大射程100公里，射高在50米至2.7万米之内。消息人士说，塞尔维亚共采购了三套FK-3系统。

路透社看到的报告显示，该公司2019年跟31个国家达成163项进口交易，总额为6.2亿多美元（8.53亿新元），包括向中国购买武装无人机。

环球网曾介绍，FK-3是中国最新一代“红旗-22” 中程防空导弹的出口型，该型导弹第一次亮相是在2016年的珠海航展。

路透社报道说，塞尔维亚空军6月底接收六架中国的CH-92A战斗无人机，这款无人机配备有雷射制导的导弹，这是中国无人机首次进入欧洲。中国官媒环球网星期一报道说，这款无人机主要用于侦察、监视，但也有一定的打击能力。

塞尔维亚参与中国倡议的“一带一路”，去年4月中国政府介绍，在“一带一路”框架下，两国双边合作成果斐然，至2019年的过去六年来，中塞贸易额快速增长，增幅达55.7%，中国到塞尔维亚的游客大幅增加，2018年有超过10万中国游客，中资企业基础建设项目合同总金额超过50亿美元。