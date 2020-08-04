中国外来物种入侵数量呈上升趋势，目前已发现660多种外来入侵物种，成为世界上遭受外来物种入侵危害最严重的国家之一。

新华社旗下“半月谈”微信公号刊文指，中国生态环境部发布的《2019中国生态环境状况公报》显示，中国已发现660多种外来入侵物种。

其中农林生态系统外来入侵物种增长迅速。原环保部2008年到2010年开展的第二次全国性外来入侵物种调查显示，中国共有488种外来入侵物种。业内人士说：“这次的数据较10年前增加了三成以上。”

华南农业大学农学院植物保护学系教授陆永跃介绍，已记录的外来入侵植物害虫中，除了少数几种是从边境自然传入的，其他均为无意引进。无意引进可能是经常性发生的、比例最大的入侵途径。一方面，在开展一些活动时，人类没有意识到可能会携带和传入外来物种；另一方面，过去掌握的知识不够丰富，难以识别潜在的外来物种，从而导致外来物种入侵的发生。

文章指，一些外来入侵物种成为新的优势种群，危及生物多样性和生态安全，酿成巨大的经济损失。同时，伴随着跨境电商和国际快递等新业态，入侵渠道更趋多样化，造成的生态安全风险明显增加。

记者在浙江、广东、广西、山东、河北、贵州等地调研发现，外来入侵物种带来巨大的经济社会风险。疫情之下，粮食安全的重要性进一步凸显。记者了解到，外来物种入侵的风险长期存在，如草地贪夜蛾、沙漠蝗等，影响粮食安全，需要引起重视。

2019年入侵中国的草地贪夜蛾，已扩散至全国25个省份近1500个行政县区，去年全国发生面积1500多万亩。在广东，部分地区玉米田块危害株率超过60%。

