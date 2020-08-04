港大学生会2500人联署促撤回解雇戴耀廷的决定

香港大学学生会上交2500人参与的联署，呼吁撤回解雇该校法律系副教授戴耀廷的决定。

据《明报》报道，戴耀廷上周二（7月28日）被港大校委会解雇后，港大学生会昨日（3日）上交2500人的联署，呼吁撤回解雇决定，联署人不满校委会无视教委会裁决，并批评政治考量凌驾专业学术判断。

港大学生会收集2500多个员生、校友联署，学生会还要求检讨及修改《香港大学规程》中校委会校外委员任命程序。港大校方回应说，会把学生会函件转交校委会。

香港浸会大学社工系讲师兼社福界立法会议员邵家臻、岭大文化研究系助理教授叶荫聪最近也被大学通知他们不获续聘。被问到政府是否参与决定，香港教育局长杨润雄回复说，大学行政及学术研究独立运作，政府没参与。他表示，尊重大学按法例赋予的权力、既有制度处理人事问题，吁外界不应加添大学压力及要尊重。

《香港国安法》实施后，香港保安局长李家超曾说教育界“一定有坏苹果”，并指明可根据国安法推动研究学校管理，主动了解学校运作、监督及促进管理。

杨润雄昨日表示，国安教育工作分两方面，其一是国安法下，学校未来日常运作需要有何改变，他希望政府可发出更详细指引。其二是把国安教育加入课程，因为国家安全教育是重要议题，必须在学校教育体现。