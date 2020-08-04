美若拒给中国记者续签 中国外交部：必将被迫做出正当反应

中国外交部今天表示，如果美国拒绝给中国记者续签，中方必将被迫做出正当反应，坚决维护自身的正当权益。

美国于5月11日实施了一项收紧中国记者签证政策的新规。根据这项新规，中国记者的签证有效期将在后天（8月6日）截止，但可以延期。此前，这类签证通常是没有期限的，也不需要延期，除非有关记者跳槽或转换媒体。

据环球网报道，外交部发言人汪文斌今天在记者会上称，中方记者均早已向美国提交了签证的延期申请，但至今尚无一人获得明确回复。他对此指出，美国是出于冷战思维和意识形态偏见，不断增强对中国媒体的政治打压。

汪文斌强调，中国媒体记者恪守新闻职业道德，秉持客观、公正、真实、准确的原则，并批评美国有关行径严重干扰中国媒体在美开展正常报道活动，严重损害中国媒体声誉，严重干扰了国家正常的人文交往。

他说：“美方一方面标榜新闻自由，另一方面却对中国媒体在美国正常采访进行干预，横加阻挠，暴露出美方所谓新闻自由的虚伪心，是赤裸裸的双重标准和霸权欺凌。”

至于如果美国拒绝给中国记者续签，中方是否会对美国媒体驻香港的记者展开报复？汪文斌仅回应称，香港是中国的一部分，中国针对美方无理打压中国媒体驻美机构被迫作出必要和正当的反应，属于中国中央政府的外交事权。

《环球时报》总编辑胡锡进今早透露，由于美国至今拒绝给中国记者续签，中方已做好了从美国被迫撤出全部记者的最坏准备，并将展开猛烈报复，包括驱逐美国媒体驻守在香港的记者。