张玉环杀人案26年后改判无罪 申冤者说曾被逼供

背负故意杀人罪名近27载，现年53岁的张玉环被判无罪，是迄今中国被羁押最久的申冤者。张玉环在最后陈述中再次重申冤枉，称口供是在刑讯逼供下作出，超过26年的牢狱让他妻离子散，恳请法庭还他一个公道。

据澎湃新闻报道，江西省高级法院8月4日再审宣判张玉环故意杀人案，法院最终以“原审判决事实不清，证据不足”，宣告张玉环无罪。

自1993年10月27日失去自由起，张玉环已被羁押了9778天，是截至目前公开报道中被羁押时间最长的申冤者。

江西省南昌市进贤县凰岭乡张家村男童张磊和张翔1993年10月24日被人杀害，邻人张玉环三天后被警方定为嫌凶。被带走后的1993年11月3日和11月4日，张玉环作出了全案仅有的两份有罪供述。

南昌中院第一次开庭审理该案时，张玉环辩称冤枉，称是公安局逼打招认的。南昌中院1995年1月26日判决认定张玉环用手卡、绳勒、棍打的方式将邻居家两男孩杀害并抛尸水库，犯故意杀人罪。

该判决中，南昌中院认为该案“基本事实清楚、基本证据充分”，罪行严重，但根据案件具体情节，判处张玉环死刑，缓期两年执行。值得一提的是，此次审判没有律师为张玉环辩护。

因不服判决，张玉环上诉。江西高院1995年3月30日以事实不清、证据不足为由裁定撤销原判、发回重审。

此后，案件陷入了长达数年的停滞。时隔六年半，南昌中院2001年11月7日重审判决再次认定该案“基本事实清楚、基本证据充分”，“根据本案的具体情况”，作出了和原一审判决相同结果的判决。

张玉环仍然不服，再次提出上诉。江西省高级法院2001年11月28日作出终审裁定：驳回上诉，维持原判。裁定书显示，江西高院终审该案时认为基本事实清楚，决定不开庭审理，且裁定书中并未显示有律师为张玉环辩护。

入狱后，张玉环仍然不认罪，始终坚持喊冤。他的大哥张民强告诉记者，张玉环在狱中每周都会手写一封申诉信，向各级司法部门讲述冤情，最终成功寄出的信件数以千计。高墙之外，张家人也四处奔走，持续申诉。

张玉环的申诉代理律师在查阅案卷材料后向记者总结出该案现存的六大疑点：物证缺乏鉴定，无法直接证明张玉环作案，无法排除其他可能性并形成证据闭环；全案仅有的两份有罪供述之间存在很大出入；江西高院终审时没有律师为张玉环辩护，涉嫌程序违法。

经过多年申诉，江西高院2019年3月1日对张玉环案作出再审决定。再审决定书显示，江西高院认为张玉环提出的申诉理由符合重新审判的条件，决定由江西高院另行组成合议庭进行再审。

张玉环案7月9日在江西高院公开开庭再审，律师王飞和尚满庆出庭为张玉环做无罪辩护。

法庭上，江西省检察院出庭检察员发表出庭意见，建议改判张玉环无罪。出庭检察官称，原审认定的物证证明力不足，三份物证都不能直接证实张玉环实施了犯罪行为，因此本案无任何客观证据。而张玉环的两份有罪供述，前后矛盾，在作案地点、手段、抛尸时间等重要环节存在重大差异，真实性存疑。原审判决仅以一份有罪供述定罪，先供后证，与事实不符，因而建议法院改判无罪。

张玉环在最后陈述中再次重申冤枉，称口供是在刑讯逼供下作出，超过26年的牢狱让他妻离子散，恳请法庭还他一个公道。

8月4日，江西高院对张玉环案再审宣判，最终以“原审判决事实不清，证据不足”，宣告张玉环无罪。