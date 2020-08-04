特朗普威胁Tiktok限期出售 北京批评属政治操弄

针对美国总统特朗普称TikTok必须在9月15日之前卖给美国公司，否则必须关门，中国外交部今天回应称，TikTok虽然按照市场原则和国际规则，且遵守美国法律法规，但美国却以莫须有的罪名进行设限打压，“这完全是政治操弄”。

据澎湃新闻报道，外交部发言人汪文斌在记者会上指出，美国把所谓的国家安全作为打压TikTok的理由，根本站不住脚，并形容美国不过是为自己寻找借口而已。

他进一步表示，如果按照美国的这种错误做法，那么任何一个国家都可以以国家安全为由，对任何一家美国企业采取类似的举措。“美方务必不要打开潘多拉的盒子，否则将自食其果。”

汪文斌强调，美国应认真倾听该国和国际社会的理性声音，不要将经济问题政治化，以及为各国市场主体在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的投资营商环境，“多做有利于全球经济发展的事情”。

美国总统特朗普周一表示，他不介意微软收购TikTok的美国业务，但任何美国公司的收购都必须在9月15日的最后期限前完成，否则将禁用该服务。

特朗普上周表示，他计划禁止TikTok在美国的业务，此前他反对微软收购TikTok的计划。不过知情人士称，特朗普已同意给予TikTok 45天时间完成与微软的谈判，意味TikTok暂时不会被判“死刑”。

据路透社报道，特朗普还表示，美国财政部需要从TikTok交易中获得大量资金，但目前尚不清楚会如何实现。