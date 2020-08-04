据报台湾向东沙岛增派官兵

为了应对中国大陆在南中国海的军演，据悉台湾增派了官兵进驻东沙岛。

据《自由时报》报道，台湾高层官员指，继先前派出一个加强连的陆战队进驻东沙岛，国军上周又再度派出为数甚多的陆战队官兵增援进驻东沙岛，强化东沙防卫战力，随时因应变局。

据悉这次增派的部队官兵，包括陆战队以及海巡署官兵在内，人数不详，在北部集合之后搭乘专机到东沙岛。

台湾军方官员对此不做评论，仅说政府对于东沙、南沙太平岛的防务均有因应作为，请民众放心。

中国大陆解放军国防大学教授李大光在香港亲中杂志《紫荆》刊文说，解放军8月将在南中国海进行以夺取东沙岛为目标的大规模登陆演习。

《自由时报》报道，这是大陆首次证实本月将有针对东沙岛的军事演习。不过李大光3日回应《环球时报》说，此事其实是他从共同社看到的消息，他的文章不是台媒所说的“中国军方首度证实”。

日媒《共同社》在今年5月曾报道，中国大陆将于8月在南中国海军演，模拟夺取台湾控制的东沙岛。

东沙岛早期是由台湾海军陆战队驻守，后改为海巡署负责，为因应中国大陆拟针对东沙岛进行夺岛演练，政府下令派出陆战队99旅的一个加强连，以部队移训为名义进驻东沙岛，并配备相关的防卫武器系统。

对于此次出再派出官兵增援，也有军方人士认为，加派官兵到东沙岛，有可能是部队换防任务，让岛上的官兵可以正常的返台休假。