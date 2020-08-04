中国7月洪涝致3817.3万人次受灾 56人死亡失踪

中国7月份的洪涝灾害已经导致3817.3万人次受灾，其中56人死亡或失踪。

据人民日报客户端报道，记者从中国应急管理部获悉，中国7月份共出现六次大范围强降雨过程，平均降雨量较常年同期偏多8.8%。

强降雨具有累计雨量大、持续时间长、极端性强和落区重叠等特点，主要集中在长江中下游和淮河流域，其中长江流域较常年同期偏多57.2%，为1961年以来历史同期最多，淮河流域较常年同期偏多31.6%。

安徽、江西、湖北、湖南等地有46个国家级观测站突破7月日降雨量极值，其中有20个观测站突破历史极值。23个省的385条河流发生超警以上洪水，长江下游干流及江西昌江、淮河中游干流、安徽巢湖等39条河流发生超历史洪水。

据统计，7月份全国洪涝灾害造成3817.3万人次受灾，56人死亡失踪，299.6万人次紧急转移安置；2.7万间房屋倒塌，24万间不同程度损坏；农作物受灾面积3868.7千公顷；直接经济损失1097.4亿元（人民币，下同，216.05亿新元）。

与近5年同期均值相比，7月份洪涝灾害受灾人次、紧急转移安置人次分别上升62.5%、88.6%，因灾死亡失踪人数、倒塌房屋数量分别下降74.2%和67.3%。此外，7月份因自然因素引发的地质灾害共造成60人死亡失踪。

据介绍，7月份，全国自然灾害以洪涝和地质灾害为主，风雹、地震、干旱、森林火灾等灾害也有不同程度发生。经核定，各种自然灾害共造成4308万人次受灾，直接经济损失1170亿元。与近五年同期均值相比，受灾人次、因灾死亡失踪人数分别下降9%、58%，紧急转移安置人次上升18%，倒塌房屋数量下降74%，直接经济损失基本持平。