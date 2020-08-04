中国知名男教师被指猥亵20多名男生 受害者发声

“遭男老师性侵男学生发声”的话题今日（8月4日）登上中国微博热搜榜，曾获多项全国性荣誉的四川中学教师梁某被指性侵逾20个男生。

据CNTG报道，一篇发表在微信公号和微博上的文章指，四川省宜宾市高中老师梁某10年间猥亵20多名男生。

CNTG所报道的文章名为《10年性侵逾20个男生，全国知名班主任梁岗仍在讲课，受害者实名发声》。该文章指，涉案人梁岗先后任四川省宜宾市三中化学老师、四川省成都市石室中学北湖校区化学教师，曾获多项全国性荣誉。

梁岗被指在2010年至2020年十年期间，利用班主任和心理健康中心主任的身份，伪装成对学生进行心理疏导，对班上的男生实施各种程度的性侵和骚扰，统计到的受害者已经超过20人。

不仅如此，梁岗对有些学生进行长期性侵害，部分学生从高中到大学一直无法摆脱其骚扰和控制，他每到一个城市参会，就“约见”在当地上大学的学生，以叙旧为由诱骗学生留宿后实行性侵害。

经受害人举报，2018年10月梁岗曾以猥亵既遂的罪名被成都警方逮捕并关押，但是被保释继续在全国巡回讲课。

文章继而列举出多个受害人的陈述。CNTG获得了和此案当中两名受害者交流的机会，了解到梁某已被移送到地方检察审查起诉。

受害者的辩护律师说，梁某的犯案时间跨度大，地点众多，意味着警方的调查和取证纷繁复杂，而梁某本人是心理专家，他的审讯人员要具有更强的心理专业能力。

中国2015年通过的刑法修正案将猥亵罪的客体由“女性”改为“他人”，将男性也纳入了保护范围。本案的受害人受访时表示，未来希望看到男性被强奸时强奸罪也是成立的。

“遭男老师性侵男学生发声”的话题已在微博获得了3.6亿阅读量和2.4万讨论量。