张一鸣内部信：美国旨在禁用TikTok而非强迫出售

字节跳动创始人张一鸣在公司内部信中说，美国的目标不是藉由美国外资投资委员会（CFIUS）强迫出售TikTok美国业务，而是要禁用TikTok。过去两年许多国家的反华情绪升高，当前氛围下公司必须预期未来会有更多困难。

据路透社报道，经消息人士确认的内部信中，张一鸣指出，多数人把这次事件问题的焦点搞错了，问题焦点根本不是CFIUS以musical.ly并购案危害国家安全为由强制TikTok美国业务出售给美国公司，这不是对方的目的，甚至是对方不希望看到的，其真正目的是希望全面的封禁以及更多。

张一鸣还写道，关于出售TikTok美国业务的新闻招致了一些对于他本人和公司的骂声。

张一鸣写道：“我其实很理解，人们对一家中国人创立走向全球公司有很高的期待，但是没有很充分和准确的信息，加上民众对当前美国政府很多行为有怨气，所以容易对我们有特别激烈的批评。”

TikTok正受到美国总统特朗普和其他美国政客的猛烈攻击，被指构成国家安全风险；而微软则可能收购TikTok美国业务。

美国总统特朗普周一表示，美国政府应该从TikTok美国业务的出售交易中获得“很大一部分”资金，并警告说，若没有出售给一家美国公司，他将于9月15日禁止TikTok在美国的服务。

字节跳动周一表示，正在考虑把TikTok视频分享平台的总部迁往海外。而此前有英国媒体报导称，该部门的总部可能会搬到伦敦。