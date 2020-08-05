苹果否认有兴趣收购TikTok

有消息人士称，苹果公司对收购TikTok的交易表达了兴趣，但随后遭到公司发言人否认。

上述消息来自于美国短新闻媒体Axios编辑Dan Primack发布的Axios Pro Rata新闻信。报道称，“多重信源”称，苹果表达了对潜在收购TikTok的兴趣，尽管没有来自苹果内部的消息源。

“对苹果来说，这会是非同寻常的交易，TikTok是跨平台的产品，其在美国和中国所面临的政治难题比库克（苹果CEO）能接受的要更大。”

报道还称，除苹果外，一些私募股权投资者也有意愿，其中包括一些不持有字节跳动股份的公司。

不过，在上述报道发出后，Dan Primack在个人推特发布消息称，苹果发言人告诉Axios，该公司并没有针对收购TikTok的讨论，而且公司对此不感兴趣。

TikTok是字节跳动旗下专注海外市场的短视频产品。自2018年上线以来，TikTok已成为全球最受欢迎的应用之一。Sensor Tower数据显示，2020年4月，字节跳动旗下的TikTok和抖音全球下载量已突破20亿次。

今年以来，TikTok在印度、美国等重要市场遭到巨大压力。

早前，据《中国日报》报道，多家美媒报道称，美国总统特朗普将下令要求字节跳动出售TikTok，而微软正在就收购TikTok美国业务进行谈判。

