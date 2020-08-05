台风“黑格比”昨登陆 上海发出台风暴雨“双警””

台风“黑格比”对上海的风雨影响已经显现，上海气象台发出台风与暴雨“双警”。上海全市的防汛力量已经全面戒备，重点防高潮位和高空坠物。

据上海市防汛办的最新消息，台风“黑格比”（热带风暴级）昨天19时位于浙江桐乡境内，中心最大风力9级，距离上海最西端65公里。预计4日20时至22时经过上海同纬度，距上海最西端约50至80公里。

据气象预测，4日夜间到5日早晨，上海大部地区将出现6小时累积降水量超过50毫米的强降水。截至4日20时，上海汛情总体平稳，全市463个雨量测站测得数据，8个达到中雨程度；全市河网水位总体不高，实时监测水位均低于警戒水位；6个站风力大于8级，其中芦潮港、滩浒岛为9级。目前，全市运行平稳有序，未接报灾情险情。

据了解，“黑格比”影响上海期间，正值天文大潮，各级水利部门按照预案要求，停止水闸引水，加强河闸联动，预降河道水位。沿海、沿江、沿河各区、各单位及时关闭各类挡潮闸门，杜绝潮水倒灌等情况。

同时，上海正排查高空坠物风险，开展对广告牌、空调外挂机、灯箱、玻璃幕墙、高楼装饰物等各类建筑附着物的检查整治，重点做好重要商业街区、人员密集场所以及室外悬挂设施的安全检查，确保检查全覆盖、无死角、无盲区，隐患整改到位。

据水利部介绍，受其影响，太湖平均水位将小幅回涨。黄河中游干流可能发生编号洪水，山陕区间部分支流、泾河、北洛河、汾河、沁河和下游支流大汶河，海河南系大清河、子牙河、漳卫河水系，珠江流域粤桂琼沿海，松花江支流嫩江等可能出现明显涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能超警。

中国水利部部长鄂竟平昨天在会上说，当前长江中下游、淮河中游、太湖水位仍然较高，黄河、海河流域还有强降雨过程，台风也将影响上海、浙江、江苏等省市，要根据实际有针对性地全面做好各项防御工作，也要时刻关注旱情发展情况，积极采取措施，始终坚持防汛抗旱两手抓，包括密切监视海河流域强降雨过程、落实黄河中游洪水防御措施、强化旱情监测以及加强堤防巡查防守。