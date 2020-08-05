美驻港总领事密会梁家杰及杨岳桥

在刚延期的立法会选举提名中，公民党有四名参选人因为寻求外国制裁香港，被选举主任取消参选资格。事隔不足一周，美国驻港总领事史墨客昨午亲自造访公民党主席梁家杰律师楼，与梁家杰及公民党党魁杨岳桥会晤约个半小时。梁家杰随后受访表示，双方是恒常地就香港情况交流，并非近日才约定会面。美国驻港总领事馆回覆指，总领事和其他外交官与香港的社会人士作出定期会面。

根据《星岛日报》报道，在政府宣布延期选举的决定前夕，选举主任以寻求外国干预香港事务等为由，取消四名公民党参选人的参选资格。在公民党六名参选人中，杨岳桥、郭家麒和法律界郭荣铿三名现任议员及郑达鸿，均被选举主任裁定提名无效。选举主任当时指出，杨岳桥和郭荣铿去年八月曾访问美国，其间表示支持美国通过《香港人权及民主法案》，其后公民党全体立法会议员去信美国国会两党领袖，呼吁对方尽快通过《法案》，行为构成寻求及／或支持外国政府或政治组织干预香港事务。

选举主任又指，公民党要求通过《法案》制裁中国或香港，明显意图侵犯中国主权和香港自治，认为候选人绝不可能有拥护《基本法》和效忠特区的客观意图，另外杨岳桥、郭荣铿和郭家麒回覆提问时称外国制裁是可以理解的，属纵容或姑息美国政府干预香港事务。被DQ的参选人将不会获政府支付其选举开支。

DQ事件事隔不足一周，公民党主席梁家杰及党魁杨岳桥，昨天下午在位于中环的梁家杰资深大律师办事处与美国驻港总领事史墨客会面。昨日下午大约三时，本报见到杨岳桥步入该大律师办事处，被问及会面是否会与美方谈到香港局势时，他一笑置之便踏入办事处。

大约个半小时后，梁家杰和杨岳桥先后离开，其中杨岳桥未有作任何停留。大约十分钟后，梁家杰步出，他在回应记者追问时指双方是“惯常就香港情况的交流”，并称大家是“互相了解对方的情况”，是“恒常都会发生”，但未有透露谈话内容详情。他又称，今次会面早在数周前约定，并非近日才约见，本来只有他和史墨客二人会面，刚巧因为杨岳桥有空，所以也一同出席。

美国驻港总领事馆发言人书面回覆本报查询时，未有具体透露今次会面内容，仅表示总领事和其他外交官定期会见香港社会各界人士。