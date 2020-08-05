英国报告：港警违反国际法和《中英联合声明》

英国国会“跨党派国会香港小组”（All-Party Parliamentary Group Hong Kong）今发表报告，称在去年示威运动中，香港警方“违反国际法和《中英联合声明》”。报告表示，“警方侵害医护人员与人道救援工作者的人权”，认为警方“以不同形式的武力，如恐吓丶肢体武力丶拘捕等对待他们，令受伤示威者未能得到适当的医疗援助”。

根据香港01新闻报道，这份报告建议，英国应针对高级官员，当中包括行政长官林郑月娥和警务处处长，紧急实施马格尼茨基形式的制裁。

今年3月，英国国会跨党派香港小组展开调查，旨在探讨香港警队的行为，与国际人道法及原则、国际人权法及《中英联合声明》所订立的标准和要求有否牴触。全份长达80页报告分为多个部份，报告指，小组考量证据后，认为“人道救援工作者受到暴力，远差于国际人道法及原则、国际人权法及《中英联合声明》所能接受的对待”。

报告表示，所述警员违反《中英联合声明》中第3条第5款，即保障港人的权利和自由的标准和要求。报告建议，英国应制裁高级官员，包括行政长官林郑月娥和警务处处长，也建议给予港人的保护及英国国民（海外）公民特别移民政策。

据资料显示，英国全党派议会团体（APPG）由英国下议院及上议院成员组成，不分党派，可以为特定范围搜集证据探讨，调查有结论后常用于向政府提供建议。APPG去年11月成立香港小组，关注香港人权状况，指出按《中英联合声明》，英国负有法律、历史和道义责任，确保香港拥法治及政治自由，于今年1月决定进行一项全面国际调查，研究自去年示威风波以来，香港警察违反人权及人道主义准则的情况。

担任香港小组副主席的英国上议院议员奥尔顿勋爵（Lord Alton of Liverpool），曾致函英国安格裡亚鲁斯金大学检举该校校友、本港建制派立法会议员何君尧，大学调查后决定褫夺何君尧的荣誉博士学位。