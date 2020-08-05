世卫：赴中国小组与武汉科学家讨论了冠病病毒来源

一位发言人周二表示，世界卫生组织(WHO)赴中国对冠病病毒溯源的一个小组与武汉科学家进行了“广泛的讨论”和交流。

根据路透社报道，这位发言人称，讨论内容包括动物健康研究的最新进展。中国在疫情爆发之初关闭了武汉的一个野生动物市场，此前一天发现部分感染者是该市场的商贩或经销商。

世卫组织表示，病毒很可能来自蝙蝠，并可能有另一种动物充当了中间“宿主”。

世界各地的科学家和政府都在热切地等待世卫组织的调查结果，尤其是美国，它为这项任务进行了大力游说。特朗普政府指责世卫组织以中国为中心，并计划因其对疫情的处理而离开该机构。

世界卫生组织发言人林德梅耶（Christian Lindmeier）对记者表示：“该小组与中国相关人员进行了广泛的讨论，并获得了流行病学研究、生物和基因分析以及动物健康研究的最新情况。”他表示，小组与武汉病毒学家和科学家还进行了视频讨论。

这个先遣小组的任务是为一个更广泛的中国和国际专家团队开展工作打下基础，专家团将对病毒是如何从动物传染给人类进行研究。先遣小组由两名动物健康和流行病学专家组成，他们在中国进行为期三周的考察。

林德梅耶并未提供有关更广泛专家团队的时间安排或组成细节。

他说，已经与中国当局就更广泛团队的授权调查范围制定了草案，目前尚未公布。

该团队的人员组成必然是敏感的，因为任何将美国专家排除在外的做法都将引发争议。另一个问题是北京方面将给与该团队多大程度的权限。

美国总统特朗普和国务卿蓬佩奥都曾表示，病原体可能来自武汉的一个实验室，不过他们没有提供证据，中国已经否认了这一点。科学家和美国情报机构表示，病毒来自自然。

世界卫生组织紧急事务主管莱恩周一表示，意外是可能的。

他说：“火警(在武汉)被拉响的事实并不一定意味着这是疾病从动物传播到人类的地方。”