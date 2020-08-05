美国将在未来几天将对TikTok和其他中国应用采取行动

白宫表示，美国将在未来几天对广受欢迎的短视频应用TikTok和其他中国应用采取行动，但她并未透露其他细节。

根据路透社报道，白宫发言人凯利（Kayleigh McEnany）在昨天的吹风会上对记者表示，美国鼓励中国履行贸易协议，但特朗普现在的焦点是在TikTok。

另外，白宫官员昨天表示，无法透露美国政府将如何从TikTok出售美国业务的交易中获得资金。此前一天，美国总统特朗普表示，美国政府应该从这样的交易中获得“很大一部分”资金。

“这件事没有具体的计划，”白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)周二在福克斯商业频道表示，“可能是总统在想，因为财政部必须在这方面做很多工作，所以这里有很多选项。我不确定这是一个能最终实现的具体想法……关于费用或诸如此类的因素，所有这些都还有待观察。”

凯利也没有给出其他细节，她并表示不想在这个问题上先于特朗普总统做出回应。她两次拒绝透露美国政府将如何合法地从TikTok收购交易中获得资金。

特朗普周一表示，美国政府应该从TikTok美国业务的出售交易中获得“很大一部分”资金，并警告说，若没有出售给一家美国公司，他将于9月15日禁止TikTok在美国的服务。微软表示正在洽谈收购TikTok美国业务的事宜。

专家表示，美国政府通常无权从民间企业并购交易中分一杯羹。不过特朗普周一表示，“我的确说过，如果你买它，无论什么价格都将归其所有人，因为我猜基本上就是中国……我说很大一部分价格必须进美国财政部的腰包，因为我们使这笔交易发生,“特朗普说。