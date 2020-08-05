106项中国手机应用被列入印度黑名单

印度计划禁止字节跳动和腾讯控股旗下app，将更多中国服务提供商列入黑名单，就两国之间近半个世纪以来最严重的军事冲突作出报复。

根据彭博新闻社获得的政府文件，腾讯的QQ--中国第二大社交媒体平台--和字节跳动的Vigo Video将“追随”TikTok和微信的脚步，进入6月份公布的一份黑名单。文件显示，最新一轮停用app还包括小米的Mi浏览器、微博、百度公司的主要搜索产品以及美图，使得封杀服务总数达到106项。欢聚集团的Bigo和Likee也在名单之列。

这项禁令有可能加剧亚洲这两大经济体之间的紧张关系--在喜马拉雅边境冲突导致20名印度士兵丧生之后，这两个国家的关系再度紧张起来。这是印度再次尝试削减对该邻国产品的依赖，并将进一步阻碍中国巨头扩大自身边界的努力。华盛顿已威胁称要禁止字节跳动的TikTok等中国app，指控它们收集用户数据和从事间谍活动但遭到否认。报纸Times of India今天早些时候报道了前述禁令。

印度的禁令突显了，在特朗普政府开展遏制中国及华为等中国领军企业的全球运动之后，各国是如何通过聚焦科技领域来主张地缘政治权利的。其行动反映出对外国公司影响力的日益抵制。印度科技行业领袖已敦促国家采取进一步措施保护本地公司的利益免受外国竞争对手的侵害，否则就可能把世界上发展最快的互联网领域拱手让与中美寡头垄断。

记者无法立即联系上印度电子与信息技术部发言人对此置评。