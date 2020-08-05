中国公司诉苹果Siri侵权 索赔金额达14亿美元

一家上海公司向美国科技巨头苹果公司发起了专利侵权诉讼，一旦胜诉可能导致苹果无法在美国以外最重要的市场上销售许多产品。这家上海公司拥有一套与苹果Siri类似的语音助手系统，其专利已被中国最高法院判定为有效。

根据《华尔街日报》报道，上海智臻智能网络科技股份有限公司周一宣布向上海市一家法院提起诉讼，要求苹果公司赔偿约人民币100亿元（19.7亿新元），称苹果公司侵犯了该公司拥有的一项虚拟助手专利，该语音助手的技术架构与Siri类似。

Siri是苹果智能手机和笔记本电脑中使用的一种声控功能，用户可以通过Siri在设备上口述短信或设置闹钟。

智臻智能（又称小i机器人）要求苹果公司停止销售、制造和使用涉及侵权的产品。这几乎囊括了所有苹果设备。

苹果公司表示对小i机器人的诉讼感到失望，称Siri并不包含这家中国公司的专利中所含有的功能。这些功能与游戏和即时通讯有关。

苹果公司在一份声明中说，他们希望向法庭澄清事实，并将继续专注于向其客户提供全球最好的产品和服务。

中国最高法院在6月份裁定上海智臻上述虚拟助手的专利权有效，标志着两家公司在中国法院长达八年的诉讼战告一段落。Siri在2011年作为iPhone的一项功能面世，上海智臻于次年对苹果提起了诉讼。

前中国法官、现任上海中伦律师事务所(Zhong Lun Law Firm)权益合伙人方建伟表示，如果上海智臻申请初步禁令，法院可能会决定在案件审理期间禁止苹果在中国销售包含Siri的产品。

但方建伟表示，这种禁令必须满足严格条件，很少得到中国法院支持。他还说，这起专利侵权诉讼对上海智臻来说并非胜券在握。虽然中国最高法院裁定其专利有效，但法院仍可能认定Siri的技术与上海智臻的专利技术之间存在显著差异，足以做出有利于苹果的裁决。

按销售额计算，中国是苹果公司除美国之外的第二大市场。苹果公司在中国有很高的人气，但最近面临着华为技术有限公司等中国设备制造商更激烈的竞争。华为在今年第二季度超越成为全球最大的智能手机销售商。