华为启动“南泥湾项目”以应对美国打压

华为昨天上午启动包括“南泥湾项目”在内的“备胎计划”，意在规避应用美国技术制造终端产品。

根据证券时报e公司官方微信消息，华为心声社区发布一则华为“南泥湾项目”、“鸿蒙”正内部紧急招人的信息，信息显示“急招开发和测试，预计招聘人数充足、审批快”。值得一提的是，南泥湾精神早在几年前，已内化于华为。另外，心声社区曝光的一份去年三月底任正非在华为消费者业务誓师大会上的一篇讲话稿透露，华为消费者业务销售收入2023年将超过万亿元，2019年其收入不足5000亿元（人民币，985.16亿新元），同时曝光的还有华为消费者业务未来5-10年规划等。

有消息称，为应对美国对华为的技术打压，华为昨天上午如期启动了“备胎”计划。这项计划包括了意在规避应用美国技术制造终端产品的“南泥湾”项目。

“南泥湾”大生产运动，即抗日战争时期，军队在南泥湾开展的大规模生产活动，目的在于克服经济困难，实现生产自给，坚持持久抗战。

该报道援引知情人士话语称，华为用“南泥湾”命名的这个项目，意思是“在困境期间，希望实现自给自足”。在这个过程中，笔电（笔记本电脑）、智慧屏和IoT家居智能产品此类“完全不受美国影响的产品，就被纳入‘南泥湾’项目。”

华为方面对此并未回应。

