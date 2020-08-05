中国上月服务业PMI降至54.1

中国7月服务业采购经理人指数(PMI)降至54.1，综合PMI也从上月的55.7降至54.5。尽管扩张速度有所放缓，但疫情后服务业快速恢复的趋势没有发生变化，企业对未来乐观度为五年多以来最高。

根据路透社报道，财新/Markit周三联合公布，中国7月PMI降至54.1，低于上月的58.4；综合PMI也降至54.5。

财新上月中国服务业PMI自上月创下的逾十年高位回落，但依然是连续第三个月处在扩张区域。尽管扩张速度有所放缓，但疫情后服务业快速恢复的趋势没有发生变化，企业对未来乐观度为五年多以来最高。

当月综合PMI亦随之回落至54.5。不过制造业和服务业的扩张，并未能促使企业增加用工，制造业与服务业的就业水平皆轻微下降，分析人士指出，外需和出口仍不乐观，就业仍是重中之重，但就业的持续改善需要企业有更长时间和更强的信心度。

“7月份，中国服务业活动保持高增长态势，经济继续疫后复苏，新增业务量与经济活动量的增速虽然较6月份高点有所放缓，但仍保持强劲，这对业界信心构成支撑，企业对未来12个月经营前景的乐观度为五年多以来最高，”Markit网站刊登的新闻稿称。

新闻稿并称，月内表现欠佳的是用工规模，鉴于当前成本温和上扬而收费水平进一步下降，企业维续压缩用工，以求增效。

“企业选择通过提升效率去应对工作量的增加，而非扩大用工。最新数据显示，服务业用工数量在7月份轻微下降，已是连续第六个月用工量下降，”Markit称。

不过服务业PMI依然是连续第三个月扩张，说明经济活动正在逐步摆脱疫情的影响，逐步修复。

财新服务业PMI指数2月一度降至26.5，为该项调查开启逾14年来首次降至50的荣枯线下方。

此前公布的财新7月制造业PMI超预期升至九年半高位，生产和新订单亦创九年半新高，显示供需段均在稳步复苏，不过出口情况虽有缓解但仍七个月收缩，就业改善幅度有限。