特朗普要从微软收购TikTok交易中获得资金 或面临法律挑战

中国互联网巨头字节跳动将被迫出售旗下短视频应用TikTok，美国总统特朗普前所未有地要求政府从中分得一杯羹，这是基于对美国法律的解读，监管律师称此举可能面临挑战。

根据路透社报道，美国外资审议委员会(CFIUS)允许字节跳动在9月15日前商定将TikTok出售给微软的交易，担心在中国母公司管理下TikTok的个人数据存在安全问题。

微软曾表示，寻求收购TikTok在北美、澳洲和新西兰的资产。微软尚未透露愿意支付的价格，但消息人士之前对路透称，字节跳动高管对TikTok整体资产的估值超过500亿美元（685.62亿新元）。

“美国财政部应该从TikTok美国业务的出售交易中获得很大一部分资金，因为我们使这笔交易成为可能，”特朗普周一对记者表示。

法律专家称，CFIUS法案赋予美国政府广泛权限，寻求降低威胁国家安全的企业的破坏性。

一些法律专家补充说，虽然CFIUS以前从未向其命令剥离业务的个案索取一部分资金，但白宫可能会辩称，对字节跳动征收费用会剥夺它的资源，而这些资源原本会支持中国政府采取可能损害美国利益的技术举措。

“这肯定与国会的想法不一致...也不符合CFIUS长久以来的考量，即维持超然于政治之外、完全基于国家安全考虑的声誉；但目前还不清楚那么做是否超出总统法定权力。”Cleary Gottlieb监管法规律师Paul Marquardt说。

白宫、财政部、字节跳动及微软尚未立即回覆记者置评请求。

美国法律规定，总统基于国安理由而阻止交易的决定不必受司法检视。然而，法律专家表示，依据美国宪法第五修正案提出法律挑战是可能的。宪法第五修正案与其他法律一样，禁止政府不提供公平补偿就没收财产。

目前还不清楚特朗普是否将贯彻他从收购TikTok交易中分帐的要求。“我不确定这是一个能最终实现的具体想法，”白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)周二在福克斯商业频道表示。