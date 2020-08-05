台立法院副院长吊唁李登辉：蓝绿营均肯定其民主化贡献

台湾立法院副院长蔡其昌今天上午赴台北宾馆吊唁故前总统李登辉时表示，李登辉对台湾民主化的贡献，是朝野不分蓝绿共同肯定的，他为台湾打下民主基石、开创民主道路，身为后辈会持续守护台湾民主。

根据东森新闻台报道，蔡其昌上午与立委庄竞程、苏巧慧、吴秉叡、张宏陆、林楚茵，以及市议员陈世凯、郑功进、张玉嬿与主席特助吕孙绫，一起到台北宾馆悼念李登辉。

蔡其昌表示，李登辉对台湾民主化贡献，是朝野不分蓝绿共同肯定的，他为台湾打下民主基石、开创民主道路，身为后辈会持续守护台湾民主。

另外，针对近期立委收贿弊案，蔡其昌表示，司法这次的调查让国人震惊，立法院同仁都感到难过，但相信司法应该秉持勿枉勿纵的精神，至于个案司法尚在调查中，不便揣测跟评论，希望赶快调查水落石出。

至于外界讨论涉案委员多是经济委员会一事，蔡其昌表示，不要用因为有委员可能涉案，就反过来看立法院，每一个委员会都很重要，只是每一位委员对于个人喜好或是选区特性会做出选择。

蔡其昌表示，经济委员会是传统上比较热门的，涉及农委会跟经济部，涉及到人民相关权利义务比较广泛，大家会觉得在这裡比较能跟选区有关，但事实上哪一个委员会不重要，每一个委员会都很重要。

至于为何涉案委员会选经济委员？蔡其昌说，这样对其他选择经济委员会同仁不公平，这样好像被贴上标签，这样理解对委员不公平也不是事实，每一个委员会都很重要。