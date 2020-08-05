消息： 因外部风险升温 中国经济将减少对外依赖

据消息人士称，因美国的敌意和全球疫情导致外部风险升温，可能阻碍长期发展，中国经济发展正在寻求减少对海外市场和技术的依赖。

根据路透社报道，中国政府顾问透露，中国领导人提出以所谓的“双循环”增长模式来引导经济，将优先以“内循环”提振国内需求，并辅以“外循环”为补充。关于该策略尚未给出具体细节。

政策内幕人士和政府顾问称，这一重点标志着中国的战略重心将转向本地需求和技术发展，不过国内供应链的建立将部分借助外国投资。

“随着形势变得严峻，中国领导层提出了‘内循环’的概念，不过完全(依赖)‘内循环’是不太可能的，”一位政策内幕人士称。因事涉敏感，该人士要求匿名。

中国一直在努力实现经济再平衡，从出口和投资驱动转向由消费拉动增长。根据政府数据，中国去年进出口总额占国内生产总值(GDP)的比重从2006年64%的峰值下降至32%。

“鉴于对外贸易将下降，而且美国正在实施科技封锁，我们将更多地依赖内需，”另一位政策内部人士表示。

政策消息人士称，“双循环”战略可能成为政府第14个五年规划(2021-2025年)的一个关键优先事项。高层领导人预计将会在10月份的中共第十九届五中全会上讨论并批准“十四五”规划。

消息人士称，规划可能会在2021年初的全国人大会议上公布。

将于今年结束的“十三五”规划，重点是淘汰传统的高污染产业，促进技术创新，建设小康社会。尽管全球两个最大的经济体不太可能彻底脱钩，但重新定位两国关系将加剧2008-09年全球金融危机以来焦点向国内转移的趋势。全球金融危机暴露出出口导向型经济模式的脆弱性。

随着中美在从新冠疫情到香港国安法等一系列问题上发生对抗，中资企业已开始感受到美国在贸易和科技领域实施限制带来的压力。

美国提高关税损及中国出口，今年上半年中国对美国出口同比下降11.1%。与此同时，华府还把目标瞄准华为以及字节跳动旗下视频应用TikTok等中国科技巨头。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才表示，彻底脱钩是不可能的，但近期内部分脱钩带来冲击不可避免。

中国领导人已承诺对外资扩大开放，尤其是在高端制造业，以扩大在先进行业的全球影响力。

华夏新供给经济学研究院院长贾康表示，应全力发挥内循环潜力，但这决不意味着重回“闭关锁国”。

1978年，时任中国领导人邓小平推动历史性的改革开放政策，为中国从外交孤立的状态转型为全球第二大经济体铺路。

一些人担心中国可能难以达到发达经济体的所得水平；目前中国人均国内生产总值(GDP)仅略超10000美元（约13713新元）。

经济学家警告称，如果中国无法在价值链中往上走，恐将会陷入停滞，因面临来自拥有先进技术、而劳动力成本更低国家的挑战加剧。

贾康指出，如果中国一直被夹在中间，且遭到越来越严重的挤压，恐将落入中等收入陷阱。

