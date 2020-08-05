港医委会业外委员发声明 促确保到港检测队有合法资格

香港医务委员会五名成员今日就大陆医护团队到港协助冠病检测发表联合声明称，无论任何医护人员到港工作，都需确保持有香港合法资格。

根据《明报》报道，香港医务委员会五名来自病人组织、经推选后加入，现分别为医委会业外委员和业外审裁员今日发表联合声明，就港府由大陆引入医护人员团队到港协助进行冠病病毒检测工作，向政府表达意见，促遵守香港监管医护等专业注册的法例。

声明指出，无论任何医生、护士及医务化验师等专业人员来港工作，也必须依从适当的注册程序，确保持有香港合法资格去进行相关专业工作；相关政府部门（如医管局或卫生署）亦有当然义务，对该等人负起任何专业上失当行为而引致的所有责任。

声明也对中央派来港的人获豁免检疫表达关注，指出该等来港人员属于对新冠病毒有紧密接触的人，但他们抵港后无需进行检疫隔离，令五名业外委员及审裁员感到诧异，促政府应对任何来自境外的人一视同仁，以防范疫情从境外入侵，造成社区感染。

发声明的五人包括三名业外委员陈永佳、梅卓能及林志釉，以及两名业外审裁员杨光辉及吕永翔，有关声明是以个人名义发出，并不代表医务委员会以及任何病人组织的立场。

港府早前表示，有关人员受特区政府邀请来港支援防疫工作，属政府运作情况，获政府按香港法例第599C章豁免隔离。

