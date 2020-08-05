台官方：美卫生部长将会见蔡英文 之前需做两次冠病检测

台湾总统府对美国卫生部长亚历克斯‧阿扎(Alex Azar)访台表达诚挚欢迎，并透露总统蔡英文将与其会面。台湾外交部表示，会为来访官员进行两次采检并为访团安排相应的防疫措施。

根据东森新闻台报道，美国卫生部长阿扎将于近日访台，对此，台湾总统府发言人谷辣斯·尤达卡（Kolas Yotaka）表示，这次他的前来，不仅是台美关系的友好见证，更期待台美双方在既有良好基础上，持续提升台美全球合作伙伴关关系，共同捍卫民主、自由及人权等共享价值。

台湾总统府稍早透过声明，表达诚挚的欢迎，蔡英文将接见阿札及访团。尤达卡表示，阿札长久以来坚定支持台湾，就任后更大力支持台湾参与世界卫生组织（WHO）及相关活动，疫情期间也领导美方相关单位与台湾合作防疫。

台湾外交部指出，阿札访台期间将会见总统，拜会外交部长吴钊燮、卫生福利部长陈时中、参访中央流行疫情指挥中心，并与台湾医疗卫生专家对谈，强化台美间的防疫及医卫合作关係。

外交部表示，阿札是台湾长期坚定友人，上任后大力支持台湾参与世界卫生组织（WHO）及相关活动，并持续在世界卫生大会（WHA）及相关国际场域以具体行动支持台湾参与全球卫生事务，他在冠病疫情期间，多次公开肯定“台湾模式”在全球抗疫的贡献。

在防疫的措施上，外交部指出，官员们将进行两次采检，每天也必须量测体温与检视身体状况。

在访团的防疫措施上，外交部表示，访团出发前，将依中央流行疫情指挥中心规定，取得团员采检阴性报告，全团搭乘专机抵台后，也将再次于机场接受採检。

在台湾的各项行程活动安排上，外交部表示，将切实执行中央流行疫情指挥中心专案核定的防检疫措施，包括每日量测体温及检视身体状况、全程配戴口罩或维持适当社交距离，行程间搭乘专车，并避免与大众近距离接触等，以确保安全无虞。

外交部指出，访团此行将搭乘美方专机来台，在台期间的住宿安排，均符合我中央流行疫情指挥中心相关防检疫措施，惟有关下榻饭店基于安全考量及双方惯例，无法对外公布。

