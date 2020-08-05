香港半岛酒店上半年收入减五成

香港半岛酒店上半年收入按年减少54%，出租率跌52个百分点，平均房租也跌36%。

根据《明报》报道，大酒店中午公布的中期业绩及第二季数据显示，在疫情严重打击下，上半年旗下全球酒店的收入按年跌至少五成以上，其中香港半岛酒店上半年收入2.82亿（港元，下同，约5000万新元），按年减少54%；出租率锐跌52个百分点，平均房租亦跌36%，平均可出租客房收入则跌87%。

按季度看，香港半岛酒店第二季平均可出租客房收入跌至352元，按季跌42.9%；平均房租跌穿3000元水平，从第一季的4395元降至第二季的2804元，跌幅36.2%；第二季出租率则比第一季跌1个百分点至13%。

集团在本港的其他业务亦不好过，在租金收入减少及访港旅客几近绝迹之下，山顶凌霄阁上半年收入减少62%，只有3500万元；山顶缆车整体收入亦减少74%至1200万元。不过山顶缆车花园道总站的商业项目圣约翰大厦于上半年全数租出，新租约带动收入增长1%至2800万元。

浅水湾住宅物业项目虽然住宅收入及出租率维持稳定，但限聚令导致不少婚礼取消或推迟，令餐饮及宴会收入下降，上半年项目整体收入3.11亿元，按年跌6%。

另外，由于零售销售转弱及位于香港机场的半岛精品店暂时关闭，半岛商品的收入按年下降58%至1300万元。