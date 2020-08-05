浙江台州一老人台风天关窗坠亡

浙江省台州玉环市坎门街道渝汇蓝湾国际小区昨天受台风影响，大量外窗玻璃被吹破，其中一名住在高层的女业主因关窗不幸坠亡。

根据澎湃新闻报道，坠亡事发于昨天3时许，系业主在关窗时，因外窗被风吹落，业主不小心坠楼身亡。该业主是一名62岁的女性，事发地点位于小区20幢11楼。

工作人员称，当日早上，小区物业等相关管理人员把业主带到地下室躲避台风，现在台风已过，业主们已陆续回到住处。

据报道，玉环气象微信公众号曾于3日下午发布台风紧急警报。警报中称，第4号台风“黑格比”于3日14时中心位于距离浙江省玉环市东南方向的海面上，近中心最大风力12级。3日后半夜在温岭到平阳一带沿海登陆。下午起到夜里玉环市沿海风力逐渐增强至10-12级，台风中心附近风力可达13-14级。

玉环市气象台的工作人员介绍，4日凌晨三点位于东山头的坎门站监测到的阵风大概为15-16级，“这个风力吹碎窗户是可以做到的，能否吹动人不好说。”

工作人员称，4日凌晨从两点半到三点半，一个小时的雨强只有12.6。“从小时雨强来看，这个雨强是比较一般的，主要还是风大，这次台风的影响最重要在风力上。”

玉环市委宣传部工作人员称，相较于往年，今年台风确实级别较大。今年两个风力检测点检测最大风力达到17级，五个风力检测点检测最大风力达到16级。“风力确实比往年大，可能会造成房屋破损，此次坠亡事件是业主关窗户时不小心。”前述工作人员称。至于房屋质量是否存在问题，前述工作人员建议咨询相关部门。

据了解，早在2011年，浙江在线钱江晚报曾发布一篇名为《台州惊现“楼歪歪”事件 住户乔迁不到1天就逃离》的文章。文中介绍有业主入住“渝汇蓝湾国际小区”不到一天，17号楼歪了。

文中资料显示，“渝汇蓝湾国际小区”当初在开发销售之时，打出的广告号称是“台州地区最大的纯海景住宅小区”，占地面积380亩，建筑面积38万平方米，由浙江渝汇置业有限公司开发，浙江实事集团承建。

中国裁判文书网也显示，渝汇蓝湾国际小区开发商多次因房屋质量问题、逾期交房等原因被卷入民事案件中。一份2015年浙江省台州市中级人民法院民事判决书显示，业主朱某某曾购买浙江渝汇置业有限公司开发的渝汇蓝湾国际小区二期21号楼1单元1203号商品房一套，因同一标段的17号楼不均匀沉降处于危险状态而被拆除后，业主朱某某购买的21号楼房屋经相关专家组论证，而被确定为要求立即对地基工程进行加固处理。业主朱金凤作为买受人请求解除合同。

经台州市中级人民法院判决，解除业主朱某某与浙江渝汇置业有限公司的商品房买卖合同。此外，开发商浙江渝汇置业有限公司曾因犯单位行贿罪，判处罚金人民币50万元（人民币，9.86万新元）；公司法人代表被告人吴建华犯单位行贿罪，判处有期徒刑约9个月。

