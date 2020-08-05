中国多地出现“新布尼亚病毒”已致七人死亡

中国多个省市近期陆续传出“新布尼亚病毒”（new bunyavirus）染病病例，目前江苏、浙江、安徽都有民众感染这种病毒，今年至少已有62人染病，七人死亡。

综合香港01、澎湃新闻和新浪网报道，这种病毒10年前被确认的一种急性传染病，主要媒介是蜱虫叮咬，但也可透过血液、体液等途径传播，具有人传人的风险，且死亡率甚高。

浙江一家四人感染新型布尼亚病毒，其中外公在户外工作，因被蜱虫叮咬最先感染，外婆、小李、大姨在照顾他时经人际间二次传播感染。

其中小李感染症状包括发热、腹泻、恶心呕吐，全身肌肉关节酸痛，血小板低等到邵逸夫医院就医。据他描述，外公不久前出现发热、血小板低，后来去世；外婆也出现类似症状，正在抢救。

“我当时有各种传染病猜测，又觉得都不太像。”该院感染科副主任医师季淑娟告诉澎湃新闻，副院长俞云松教授提出可能是新型布尼亚病毒感染。次日，经疾控中心工作人员采血，小李被确诊为感染该病毒。

医院随即对小李进行对症治疗。季淑娟表示，新型布尼亚病毒患者如果及时发现、尽早治疗，多数患者可痊愈。

小李入院第三天，外婆宣告不治，大姨也开始发热，迅速出现急性肾损伤、急性胰腺炎、病毒性心肌炎、急性心衰、肺部感染等各脏器衰竭症状。好在病因明确，经治疗渐渐好转。

小李外公是河道淤泥清理工，医生分析，他很可能在工作时被蜱虫咬到，感染了该病毒而未及时确诊，外婆和大姨、小李在照料时被感染。因为外公、外婆年龄大，免疫力低下，加之没有及时确诊，不幸去世。

小李告诉医生，其大姨在外公大出血时接触过血液，自己接触过外公的伤口分泌物。

“处于活跃期的新型布尼亚病毒也可能通过血液、体液等途径传播。临床表现为发热，伴乏力、恶心、呕吐等，部分病例有头痛、肌肉酸痛、腹泻等。”俞云松教授表示，蜱虫叮咬是最主要的传染途径，只要不与感染者亲密接触，做好防护，也不用过于担心会被传染，所以大家不必恐慌。

据介绍，蜱虫喜欢在树林、灌木丛、河道出没，每年5～10月是蜱虫叮咬高发期，因为这时大家穿得少，也喜欢到户外活动。

另外，江苏一位65岁的女士今年在一次采完茶后，就感到身体不太舒服，接着就开始发烧，最高温度一度达到40℃，并伴随畏寒乏力的情况。

该女士来到当地医院，医院诊断显示，血压偏低，血常规提示白细胞、血小板、血红蛋白降低，不久后又出现咳嗽咳痰、脉氧下降症状。情况危急，随后被送至江苏省人民医院急诊医学中心，后转入感染病科，经过仔细检查，该女士竟被感染上了“新型布尼亚病毒”。

江苏省人民医院感染病科副主任医师金柯介绍，入院之初，该女士心、肺、循环等多脏器功能衰竭。医院组织了急诊医学中心、呼吸与危重症医学科、感染病科、ICU等多学科会诊，专家们结合患者病史和症状，诊断为“新型布尼亚病毒”感染后继发了炎症因子风暴，并高度怀疑该女士因蜱虫叮咬患病。随后的血清检测证实了专家的判断，经过近一个月的对症治疗，病人病情得到了控制，并最终康复出院。

据了解，仅上半年以来，江苏省人民医院已陆续接诊37位感染“新型布尼亚病毒”的患者。