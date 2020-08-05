“长大嫁给爸”广告引质疑 深圳地铁将撤下

新东方深圳学校在深圳地铁投放的车厢广告语引发质疑，文案中使用了“爸爸，长大以后我想嫁给你！”等内容，被网友质疑哗众取宠，消费“童言无忌”，深圳地铁方面称，广告将于今晚地铁停止运营后撤下。

据澎湃新闻报道，昨天下午，有网友在微博晒出深圳地铁一号线车厢图片，图片中车厢地板、墙壁上都贴着“童言无忌”的标语，其中，“爸爸，长大以后我想嫁给你” “妈妈，长大以后我想娶你”这些内容引发网友质疑。

据网友晒出的图片，车厢上印有“新东方 老师好”字样，疑似新东方教育科技（集团）有限公司投放的广告。

有网友评论称，“童言可以无忌，成人岂能胡来！” 认为“用哗众取宠的文字来吸睛”，拿“童言无忌”在公众场合消费很过分，还有网友表示该广告语让人感觉不舒服，质疑“表达爱只有嫁娶这一种描述方式了吗？”

深圳新东方官方微博客服今天证实，该广告确实是深圳新东方投放的地铁广告，他们已经知悉前述问题，并将反馈给市场部，市场部门后续将尽快解决。

该工作人员称，该文案的出发点主要是从小孩子单纯简单的角度，童言无忌地表达对爸爸妈妈的爱。该工作人员强调，选题是想表达简单纯粹的亲情。同时，他们也理解该广告文案的用语放在公共空间会产生歧义。

负责深圳地铁广告管理的深圳市地铁商业管理有限公司一名工作人员说，前述广告文案由新东方深圳学校提供，于7月初投放在深圳地铁车厢内，已持续约一个月。公司将在今天地铁停止运营后，于6日凌晨将广告撤下。

深圳报业地铁传媒有限公司一名工作人员表示，广告由他们公司负责审核。他们在审核时确实考虑到广告词有可能引发歧义，但因涉儿童教育，考虑到广告契合孩子天真浪漫的特点，公司在对前述广告进行把关时未提出删改意见。

该工作人员还称，收到相关投诉后，已第一时间和地铁集团沟通，以后会在广告审查方面加大力度。

另外，深圳市市场监督管理局投诉热线一名客服人员称，已记录前述情况，将尽快移交该局相关部门处理。

